Полный блэкаут на неделю: СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине (инфографика)

Украинская энергосистема связана с европейской, поэтому полностью обесточить страну не так просто. Худший вариант настанет, если ракетным ударам подвергнутся распределительные устройства на АЭС.

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Наихудшие последствия массированных ракетных ударов российской армии по энергоинфраструктуре Украины наступят в случае одновременного поражения распределительных устройств атомных станций и подстанций, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. К таким выводам пришли журналисты Forbes, расписав 3 возможных сценария блэкаута.

В первом случае россияне могут сконцентрировать ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток Украины и бить по электростанциям на Левом берегу.

Тогда свет на 12-24 часа выключат в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично пострадают абоненты в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях вместе с левым берегом Киева.

[ + – ] При первом сценарии свет на 12-24 часа выключат в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Инфографика Forbes

Чтобы восстановить электроснабжения в указанных регионах за 12-24 часа, энергетики постепенно запустят сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться от больших теплоэлектростанций. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитывать автономно.

В первую очередь электричеством обеспечат предприятия тепло- и водоснабжения, а также водоотвода.

Полный блэкаут Украины до 24 часов

Российские военные нанесут серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей Украине. При этом страна будет подключена к европейской энергосистеме.

При таком сценарии вся подконтрольная Украине территория останется без света в промежутке с 12 до 24 часов.

[ + – ] Вся подконтрольная Украине территория может остаться без света до 24 часов. Инфографика Forbes

Энергосистема Украины в течение 2 часов получит ​​питание для атомных электростанций от ЕС. Свет на первом этапе восстановят в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему.

Блэкаут Украины на неделю

Худший сценарий настанет при одновременных массированных атаках по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Атомные станции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100-140 МВт на собственные нужды. При нанесении удара вблизи АЭС с высокой вероятностью атомные станции остановятся. Возможности запитать их в течение 2 часов не будет.

[ + – ] Атомные станции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100-140 МВт на собственные нужды. Инфографика Forbes

В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Электроэнергия приоритетно пойдет на нужды коммунальных служб и населения. На возобновление работы АЭС может уйти до 7 дней, только после них электричеством обеспечат промышленность.

Напомним, что украинским энергетикам 24 ноября удалось восстановить электроснабжение во всех регионах после ракетных ударов РФ. Первыми свет получили объекты критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" считает ситуацию в энергосфере сложной, но контролируемой. Для стабильной работы энергосистемы отключения электричества продолжат.

Россия, по данным украинской разведки, может нанести повторный ракетный удар по энергообъектам примерно через неделю. Оккупанты хотят погрузить украинцев в холод и темному, чтобы Киев пошел на переговоры и выполнил условия Москвы.