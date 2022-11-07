Есть протоколы поведения: В НБУ рассказали о работе банков в случае эвакуации Киева

Базовый прогноз НБУ предусматривает временную потерю до 40% мощностей энергетики Украины.

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Продолжающиеся российские атаки на энергосистему критически не повлияют на работу банков на территории всей страны. На случай, если в Киеве объявят эвакуацию 3 млн жителей, системные банки продолжат работу там, где нужно. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 7 ноября, заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

По его словам, базовый прогноз НБУ предусматривает временную потерю до 40% мощностей энергетики Украины. В то же время Андрей Пышный отметил, что энергетическая ситуация критически не повлияет на работу финучреждений.

"Системы резервного энергообеспечения сегодня существуют, соответствующие объемы топлива существуют, соответствующие протоколы поведения существуют", — рассказал Андрей Пышный.

При этом глава Нацбанка добавил, что при любых условиях банковская система и системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо, поскольку ситуация с безопасностью — приоритет.

Эвакуация из Киева: власти рассматривают разные сценарии

Сейчас столичные власти заявляют, что контролируют ситуацию в городе, но рассматривают все возможные сценарии на случай ЧП. В частности, если на длительное время будет отключена электроэнергия, водоснабжение и отопление.

"Система гражданской обороны должна быть готова к разным случаям, но это не означает, что сейчас мы готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, у нас должен быть план на все из возможных случаев", — рассказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По его словам, подготовка — часть городской системы гражданской обороны, а руководство делает все, чтобы минимизировать последствия российских атак для граждан.

На базе социальных объектов Киева подготовят в общей сложности по 100 пунктов обогрева в каждом районе столицы, которые будут работать зимой во время возможных чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что 7 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. "Укрэнерго" было вынуждено прибегнуть к более жестким ограничениям для бытовых потребителей из-за увеличения потребления энергии. Жителей Киевской области также предупредили, что графики стабилизационных отключений пока действовать не будут.

Тем временем исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что энергия в привычном режиме будет подаваться бытовым потребителям, если специалисты завершат ремонтные работы, а ВС РФ не осуществят новые ракетные удары.