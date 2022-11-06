Власти Киева опровергли сообщения об эвакуации, готовят по 100 пунктов обогрева на район

По словам директор департамента КГГА Романа Ткачука, положение контролируемое, и причин для эвакуации нет. Но рассматриваются все возможные меры на случай ЧП. Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что западные партнеры передали генераторы и тепловые пушки.

Related video

Сообщения о возможной эвакуации из Киева не подтвердились. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что положение в Киеве контролируемое и нет причин для чрезвычайной ситуации. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ткачука, положение контролируемое, вместе с тем у столичным властям приходится рассматривать все возможные сценарии на случай ЧП. В частности, если на длительное время будет отключена электроэнергия, водоснабжение и отопление.

"Система гражданской обороны должна быть готова к разным случаям, но это не означает, что сейчас мы готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, у нас должен быть план на все из возможных случаев", — говорится в сообщении.

По его словам, подготовка — часть городской системы гражданской обороны, а руководство делает все, чтобы минимизировать последствия российских атак для граждан.

На базе социальных объектов Киева подготовят в общей сложности по 100 пунктов обогрева в каждом районе столицы, которые будут работать зимой во время возможных чрезвычайных ситуаций.

В пунктах обогрева будут все удобства:

Отопление;

Освещение;

Санузлы;

Столовые;

Места для отдыха;

Теплая одежда и одеяла;

Электрогенераторы;

Бригады скорой помощи.

Киевский градоначальник тоже поспешил успокоить горожан.

"Готовясь к зиме, мы закупили и получили от зарубежных партнеров генераторы, тепловые пушки, оборудуем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры", — написал мэр города.

Напомним, что на время длительных отключений электричества из Киева могут эвакуировать до 3 млн жителей. По данным КГГА, российские атаки могут вывести из строя всю систему электро-, водоснабжения и канализации.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТЭК начали проводить экстренные отключения электроэнергии в Киевской области. Потребление электроэнергии в регионе значительно выросло.