Влада Києва спростувала повідомлення про евакуацію, готує по 100 пунктів обігріву на район

За словами директора департаменту КМДА Романа Ткачука, ситуація контрольована, і причин для евакуації немає. Але розглядаються всі можливі заходи на випадок НП. Мер столиці Віталій Кличко сказав, що західні партнери передали генератори та теплові гармати.

Related video

Повідомлення про можливу евакуацію з Києва не підтвердились. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що ситуація в Києві контрольована і немає причин для надзвичайної ситуації. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ткачука, ситуація контрольована, натомість столичній владі доводиться розглядати всі можливі сценарії на випадок НП. Зокрема, якщо на тривалий час буде вимкнено електроенергію, водопостачання та опалення.

"Система цивільної оборони має бути готовою до різних випадків, але це не означає, що зараз ми готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, у нас має бути план на всі з можливих випадків", — йдеться в повідомленні.

За його словами, підготовка є частиною міської системи цивільної оборони, а керівництво робить все, щоб мінімізувати наслідки російських атак для громадян.

На базі соціальних об'єктів Києва підготують загалом по 100 пунктів обігріву в кожному районі столиці, які працюватимуть узимку під час можливих надзвичайних ситуацій.

У пунктах обігріву будуть всі зручності:

опалення;

освітлення;

санвузли;

їдальні;

місця для відпочинку;

теплий одяг і ковдри;

електрогенератори;

бригади швидкої допомоги.

Київський градоначальник теж поспішив заспокоїти містян.

"Готуючись до зими, ми закупили й отримали від закордонних партнерів генератори, теплові гармати, обладнуємо теплопункти, забезпечуємо об'єкти критичної інфраструктури", — написав мер міста.

Нагадаємо, що на час тривалих відключень електрики з Києва можуть евакуювати до 3 млн жителів. За даними КМДА, російські атаки можуть вивести з ладу всю систему електро-, водопостачання і каналізації.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТЕК почали проводити екстрені відключення електроенергії у Київській області. Споживання електроенергії у регіоні значно зросло.