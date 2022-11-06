З Києва можуть евакуювати 3 млн людей у разі тривалого відключення електрики, — NYT

У КМДА пояснили, що російські атаки, які продовжуються, можуть вивести з ладу всю систему електропостачання, через що зникне водопостачання і не працюватиме каналізація. Однак на сьогодні ситуація цілком контрольована.

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Київська міська адміністрація готується до тотальної евакуації мешканців столиці у разі повної відмови електромережі. Як повідомляє газета New York Times із посиланням на чиновників КМДА, з міста збираються вивезти приблизно 3 млн осіб.

Оглядачі цитують слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, який повідомив, що подальші удари ЗС РФ по системі енергопостачання можуть знеструмити столицю. Це може спричинити немислиме — тотальну евакуацію мільйонів киян.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде ні води, ні каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", – розповів Ткачук.

Журналісти зазначають, київська влада отримає за менш ніж 12 годин повідомлення про те, що мережа знаходиться на межі відмови. Однак, за словами Ткачука, зараз ситуація цілком керована і ознак того, що велика кількість людей залишає Київ немає.

Імовірність блекауту в Києві

Ще 1 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти пошкодили майже 40% енергетичної інфраструктури країни. У зв'язку з цим в "Укренерго" ухвалили рішення про тимчасові відключення електрики у семи регіонах, зокрема і в українській столиці.

Водночас мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону заявив, що не унеможливлює ситуацію, за якої столиця опиниться без електроенергії, води та зв'язку, тому міська влада прораховує всі сценарії реагування.

За його словами, у Києві вже підготували великий запас палива, питної води, продуктів харчування і генераторів. Також готуються велика кількість пунктів обігріву, які можна використовувати як бункери.

Незважаючи на всі складнощі, українські енергетики працюють у режимі 24/7, відновлюючи пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. На думку міністра енергетики Германа Галущенка вирішити наслідки завданих збитків цілком реально — багато об'єктів уже відремонтовано, інші ж чекають на ремонт після надходження з-за кордону необхідного обладнання.

Раніше повідомлялося, що диспетчерський центр "Укренерго" 6 листопада анонсував погодинні відключення світла в семи областях України. Відключення очікуються у Києві й області, а також у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.