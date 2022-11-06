Відключення світла 6 листопада: "Укренерго" анонсувало погодинні обмеження у 7 областях

Погодинні відключення світла очікуються у місті Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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Компанія "Укренерго" анонсувала погодинні відключення світла 6 листопада у семи областях України. Пресслужба повідомила подробиці у Telegram-каналі.

Так, сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання безпосередньо у місті Києві, а також у семи областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумський,

Харківській

Полтавській.

Як уточнюється, під час погодинних відключень графік для конкретної адреси в області чи місті можна знайти на сайті, в особистому кабінеті або в соціальних мережах оператора системи розподілу (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут і тут.

У компанії нагадують, що відключення світла необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені російськими ракетними обстрілами та атаками дронів-безпілотників.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, чому новобудовам у Києві частіше відключають світло. Багато заселених будинків досі вважаються будмайданчиками, тому до них застосовують суворіші обмеження.

Раніше Фокус розповідав, що якщо оперативний ремонт енергооб'єктів реально провести за 2-5 днів, то для того щоб повністю налагодити пошкодження лінії електропередач, ліквідувавши дефіцит потужності, може піти більше часу.