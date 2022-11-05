У ДТЕК розповіли, чому новобудовам у Києві найчастіше відключають світло: винні забудовники

Багато заселених будинків досі вважаються будмайданчиками, тому до них застосовують суворіші обмеження. Новий закон має розв'язати проблему.

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Будинки-новобудови у Києві відключають електропостачання поза графіком та на більший термін. Генеральний директор D.Solutions, субхолдинг ДТЕК, Сергій Коваленко пояснив причини на своїй сторінці у Facebook.

D.Solutions надає рішення та послуги під брендом YASNO. За словами Сергія Коваленка, холдинг вивчає скарги та періодично вносить зміни до системи, щоб графіки відповідали дійсності. Дуже часто кияни скаржаться, що не можуть знайти розклад адреси деяких новобудов, водночас світло в будинках відключають хаотично та надовго.

Річ у тому, що багато таких будівель досі вважають будівельними майданчиками, тобто промисловими об'єктами, для яких застосовується жорсткіше обмеження з електропостачання. Коли компанії починають будівництво будинку, підключають будмайданчик до електромережі, а після завершення всіх робіт об'єкт потрібно підключити до постійної схеми. Для цього власникам квартир необхідно підписати договір із оператором системи розподілу, а потім із YASNO.

Як зазначив Сергій Коваленко, деякі компанії пропускають цей етап, внаслідок чого будинки не підключаються до мережі за нормальною схемою, а мешканці змушені більше платити за електроенергію. Тим часом співробітники YASNO не бачать, що будинок заселений і не можуть внести його до графіка відключень світла.

Щоб виправити ситуацію, Верховна Рада вже ухвалила закон, згідно з яким забудовники з Києва зобов'язані самі звертатися до ДТЕК та D.Solutions, щоб зареєструвати вже заселені будинки. Після цього мешканці почнуть платити за електрику за звичайним тарифом, а оператори отримають інформацію про необхідні обсяги енергії та додадуть адресу до графіків.

Раніше Фокус писав, як нові житлові комплекси переводять на промислові тарифи. Наприклад, у київських ЖК "Навігатор" та "Крістер Град" люди з 1 грудня 2021 року змушені платити 5,07 гривень за один кВт-год.

Вранці, 5 листопада, "Укренерго" оголосило про нові відключення світла в Києві та ще в семи регіонах України. Компанія перерахувала необхідні обсяги електроенергії, завдяки цьому обленерго можуть скласти графіки та відключати електропостачання за розкладом.

Напередодні мер Віталій Кличко оголосив, що у Києві без світла залишаються 450 тисяч сімей. У столиці та інших регіонах країни продовжуються стабілізаційні відключення енергії, адже центральний вузол енергосистеми перенапружений після російських ударів.