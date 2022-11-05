"Укренерго" анонсувало нові відключення електроенергії: де не буде світла 5 листопада

У компанії попередили, що погодинні відключення діятимуть у Києві та ще в 7 областях України. Це необхідно для збалансування енергосистеми та уникнення аварій.

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5 листопада Диспетчерський центр національної компанії "Укренерго" надав обласним операторам графіки погодинних відключень електроенергії. Прес-служба повідомила подробиці на офіційній сторінці у Facebook.

"Укренерго" визначила обсяги споживання електроенергії для мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей. Оператори розподільчих мереж, які скорочено називають "обленерго", отримали оновлені щоденні графіки обмежень, які дозволять відключати електропостачання за розкладом. Наразі споживачі можуть ознайомитися з цими графіками на сайтах своїх постачальників, посилання на них розміщені на сайті Міненерго.

Пресслужба "Укренерго" нагадала, що обленерго необхідно обмежити споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на мережі, пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу та ударів дронами з боку Росії. Відключення за графіком дозволяють фахівцям балансувати енергосистему, щоб уникнути аварій та перевантажень.

"Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку", — зазначила національна енергокомпанія.

4 листопада компанія ДТЕК повідомила про введення екстрених аварійних відключень електропостачання в Києві. Через технічні проблеми графіки від "Укренерго" стали неактуальними, і кияни не знали, коли зникне чи з'явиться світло в їхніх будинках.

Фокус розбирався, скільки часу потрібно для ремонту українських електромереж, пошкоджених внаслідок російських атак. Оперативний ремонт фахівці можуть провести за 2-5 днів, але для повного відновлення знадобиться набагато більше часу.

Раніше писали, як залишатися на зв'язку за відсутності електрики. Мобільні оператори порадили обмежити споживання трафіку, відключити автоматичне завантаження контенту та тимчасово відмовитися від відеохостингів та інших сервісів, що потребують високої швидкості з'єднання.