У Києві вводять екстрені аварійні відключення світла, — ДТЕК (фото)

Графіки погодинних відключень світла для столиці, оприлюднені раніше "Укренерго", більше не є актуальними.

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У п'ятницю, 4 листопада, у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії. Про це поінформував постачальник енергії YASNO, який входить до Групи ДТЕК.

У компанії попередили, що графіки погодинних відключень електроенергії, які були раніше оприлюднені національною енергокомпанією "Укренерго", не є актуальними.

Через складну ситуацію в енергетиці у п'ятницю, 4 листопада, у всіх районах Києва вводяться екстрені відключення світла.

"За вказівками "Укренерго" в усіх районах Києва 4 листопада будуть екстрені аварійні відключення. Графіки відключень поки неактуальні", — йдеться у повідомленні постачальника енергії YASNO.

Варто зазначити, що екстрені відключення електроенергії можливі в будь-який час доби.

[ + – ] 4 листопада у Києві вводяться екстрені аварійні відключення світла

Пізніше інформацію про екстрені аварійні відключення електроенергії у Києві підтвердила пресслужба ДТЕК "Київські електромережі". Компанія підкреслила, що раніше складені графіки відключень світла поки що не актуальні.

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Бережіть себе та рідних!" — йдеться у повідомленні ДТЕК "Київські електромережі".

Зазначимо, що раніше пресслужба "Укренерго" анонсувала графіки погодинних відключень електроенергії на 4 листопада. За даними національної компанії, з 00:00 до 24:00 у п'ятницю погодинно світло мали відключати у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей діяв інший графік погодинних відключень електроенергії — із 07:00 до 22:00.

Також повідомлялося, що в Києві без електроенергії залишаються майже 450 тисяч сімей. За словами мера української столиці Віталія Кличка, обмеження торкнулися такої великої кількості побутових споживачів через перенапругу центрального вузла української енергосистеми.