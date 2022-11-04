450 тисяч сімей у Києві залишаються без електроенергії, — Кличко (фото)

4 листопада, як попереджає "Укренерго", погодинні відключення електроенергії триватимуть у Києві та ще десяти областях країни.

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450 тисяч побутових споживачів у Києві залишаються без електроенергії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, 450 тисяч сімей у Києві станом на ранок 4 листопада залишаються без електроенергії.

Віталій Кличко підкреслив, що ця цифра у півтора рази більша, ніж було зафіксовано в попередні дні. Через перенапругу центрального вузла української енергосистеми, як і в інших регіонах країни, продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії.

"Звертаюся до всіх жителів столиці: максимально заощаджуйте електроенергію, бо ситуація залишається складною!" — підсумував Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] 450 тисяч сімей у Києві залишаються без електроенергії, — Віталій Кличко

Пресслужба енергетичної компанії "Укренерго", зі свого боку, попереджає, що 4 листопада у Києві й області заплановано погодинні відключення електроенергії.

З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень поширюються на такі області:

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Сумська;

Харківська;

Полтавська.

Із 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Зазначимо, що 3 листопада одразу в семи областях України запровадили екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергомережі. Ще в трьох регіонах країни, за даними "Укренерго", світло побутовим споживачам відключали згідно з погодинними графіками.

Також повідомлялося, що Євросоюз імпортуватиме в Україну електроенергію у разі дефіциту через ракетні удари ЗС РФ. Після синхронізації української енергомережі з мережею континентальної Європи офіційний Київ може як купувати, так і продавати енергію своїм союзникам.