450 тысяч семей в Киеве остаются без электроэнергии, — Кличко (фото)

4 ноября, как предупреждает "Укрэнерго", почасовые отключения электроэнергии продолжатся в Киеве и еще десяти областях страны.

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450 тысяч бытовых потребителей в Киеве остаются без электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, 450 тысяч семей в Киеве, по состоянию на утро 4 ноября, остаются без электроэнергии.

Виталий Кличко подчеркнул, что это число в полтора раза больше, чем был зафиксировано в предыдущие дни. Из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы в Киеве, как и в других регионах страны, продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" — подытожил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

[ + – ] 450 тысяч семей в Киеве остаются без электроэнергии, — Виталий Кличко

Пресс-служба энергетической компании "Укрэнерго", в свою очередь, предупреждает, что 4 ноября в Киеве и области запланированы почасовые отключения электроэнергии.

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений распространяются на следующие области:

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская;

Сумская;

Харьковская;

Полтавская.

С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Отметим, что 3 ноября сразу в семи областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосети. Еще в трех регионах страны, по данным "Укрэнерго", свет бытовым потребителям отключали согласно почасовым графикам.

Также сообщалось, что Евросоюз будет импортировать в Украину электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных ударов ВС РФ. После синхронизации украинской энергосети с сетью континентальной Европы официальный Киев может как покупать, так и продавать энергию своим союзникам.