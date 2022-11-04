450 тысяч семей в Киеве остаются без электроэнергии, — Кличко (фото)
4 ноября, как предупреждает "Укрэнерго", почасовые отключения электроэнергии продолжатся в Киеве и еще десяти областях страны.
450 тысяч бытовых потребителей в Киеве остаются без электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, 450 тысяч семей в Киеве, по состоянию на утро 4 ноября, остаются без электроэнергии.
Виталий Кличко подчеркнул, что это число в полтора раза больше, чем был зафиксировано в предыдущие дни. Из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы в Киеве, как и в других регионах страны, продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" — подытожил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Пресс-служба энергетической компании "Укрэнерго", в свою очередь, предупреждает, что 4 ноября в Киеве и области запланированы почасовые отключения электроэнергии.
С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений распространяются на следующие области:
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская.
С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Отметим, что 3 ноября сразу в семи областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосети. Еще в трех регионах страны, по данным "Укрэнерго", свет бытовым потребителям отключали согласно почасовым графикам.
Также сообщалось, что Евросоюз будет импортировать в Украину электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных ударов ВС РФ. После синхронизации украинской энергосети с сетью континентальной Европы официальный Киев может как покупать, так и продавать энергию своим союзникам.