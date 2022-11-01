ЕС будет поставлять электроэнергию в Украине в случае дефицита из-за ракетных ударов РФ

В марте Украина и ЕС синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы. Теперь Киев может как экспортировать электричество, так и импортировать его.

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Европейский Союз готов поставлять электричество в Украину, если из-за постоянных ракетных ударов России по украинским объектам энергетической инфраструктуры возникнет дефицит. Об этом заявила Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью "УНИАН".

Она отметила, что в ЕС есть все необходимые условия для экспорта электроэнергии в Украину.

"Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", — рассказала Симсон.

По ее словам, в этой системе электроэнергия может подаваться в обеих направлениях. Украина может как экспортировать ее, так и импортировать. Кадри Симсон рассказала, что продавать электричество Киеву смогут соседние страны, но его количество ограничено.

"Объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличить этот лимит", — заявила Еврокоммисар.

Напомним, 27 октября Украина протестировала поставку электроэнергии из Европы. В ходе тестовой поставки импортировали 1 МВт из Словакии. В экстренных случаях закупка электроэнергии позволит стабилизировать украинскую энергосистему, поврежденную от российских ударов.

31 октября ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой и других областях. В результате чего многие украинцы остались без света и воды.

1 ноября экстренные отключения электричества ввели в Киеве и 7 областях Украины. Это позволит энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты.