РФ нанесла массированные ракетные удары по Украине: какие регионы подверглись атакам (фото)

Ракетные удары России были нацелены на инфраструктурные объекты, некоторые города и регионы остались без электричества и водоснабжения.

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Утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье Черкасской, Винницкой, Полтавской областях. Удары пришлись по объектам инфраструктуры А советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в небе над Украиной зафиксировали 40 российских ракет.

Взрывы в Киеве и области

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что российские войска в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего часть города осталась без электричества, а в некоторых районах нет водоснабжения.

По его словам, Россия повредила объект, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир Киева. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий.

Кроме того, в Киеве работали системы противовоздушной обороны, которые перехватывали вражеские ракеты. Глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба рассказал, что в Киевской области также работают подразделения противовоздушной обороны.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в регионе из-за российских обстрелов и попаданий есть поврежденные здания. Также известно о раненых.

Атака ВС РФ на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что утром в городе зафиксировали два удара по объектам энергетической инфраструктуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синєгебов сообщил, что предварительно удары совершались ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в областном центре возможны перебои со светом.

"Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется", — написал он.

После "прилетов" в Харькове остановилась работа метрополитена.

Удары по Запорожью

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что утром по Запорожью Россия нанесла ракетные удары, предварительно с помощью самолетов. Атаки пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, поэтому в городе могут быть проблемы с электричеством. В результате обстрелов пострадавших нет, но Старух не исключил новой волны ударов.

Тем временем корреспондент Фокуса сообщил, что в одном из районов города нет света.

Взрывы в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе была зафиксирована работа ПВО. Однако в Полтавской области будут экстренные отключения электричества из-за массированных ударов по украинских объектах энергетики.

Взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях

Ракетные атаки по Винницкой области удалось отбить украинской ПВО. Однако сбитая российская ракета упала на гражданские объекты. В результате чего есть разрушения, однако погибших и раненых нет, на месте работают спасатели.

Также обломки ракеты упали на гражданский объект в Хмельницкой области, на месте работают спасатели.

Удары по Черкасской, Черновицкой, Кировоградской областях

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что ВС РФ атаковали объект энергетической инфраструктуры в регионе. Из-за этого часть области осталась без электричества.

Также впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удары по Черновицкой области. Глава ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что в регионе также есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Кроме того, ВС РФ атаковали один из инфраструктурных объектов в Светловодске Кировоградской области. На месте начался пожар, продолжается ликвидация.

Напомним, 29 октября в "Укрэнерго" рассказали, что Россия точно целит по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Как только рабочие собирают все необходимое для ремонта объектов инфраструктуры, Россия наносит еще один удар, а пожары могут длиться по несколько часов.

28 октября бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для прекращения атак ВС РФ по объектам инфраструктуры Украина должна признать аннексию четырех своих областей.