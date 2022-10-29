"РФ очень точно целит": в "Укрэнерго" рассказали, что происходит с украинской энергетикой

Глава компании Владимир Кудрицкий рассказал, что как только рабочие собирают все необходимое для ремонта объектов инфраструктуры, Россия наносит еще один удар, а пожары могут длиться по несколько часов.

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Российские войска практически каждый день наносят удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом рассказал генеральный директор энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию The New York Times.

По его словам, более 5500 работников по обслуживанию электросетей пытаются как можно быстрее устранить последствия российских атак. Однако это очень непросто.

"Представьте, вы — сотрудник, обслуживающий подстанцию. Ты знаешь, что это цель. Рабочие никогда не знают, что они найдут, когда выберутся из своих бункеров", — сказал он.

Владимир Кудрицкий рассказал, что по всей электростанции, которая выглядит как меленький городок, пожары могут гореть по несколько часов. Они вызванные маслом, которое используют в оборудовании. Кроме того, как только рабочие собирают все необходимое для ремонта объектов инфраструктуры, Россия наносит еще один удар.

"И как только рабочие собирают то, что нужно для ремонта: бум, еще один взрыв", — рассказал глава "Укрэнерго".

Он добавил, что один раз ВС РФ ударили по зданию, где хранилось ремонтное оборудование.

"Все пропало. Это действительно трудно представить, если вы не внутри этого ужасного фильма", — отметил Кудрицкий.

Точные попадания РФ

По словам Кудрицкого, Россия очень точно целит по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские энергетики считают, что Москве, вероятно, помогают эксперты по энергетике.

"Я не могу себе представить, чтобы военные эксперты знали, какую комбинацию вещей нужно поразить, чтобы нанести наибольший ущерб", — заявил он.

Однако он отметил, что Украина по-прежнему имеет надежную энергетическую систему, даже не смотря на потерю Запорожской АЭС и разрушение объектов энергетики в тех частях страны, где идут ожесточенные бои.

По его словам, если сегодня российские атаки прекратятся, электрики смогут в значительной степени восстановить электроснабжение менее чем за месяц. Но нет никаких признаков того, что они закончатся.

Напомним, 28 октября в компании ДТЭК заявили, что будут экстренно выключать электричество в Киеве. Жителям столицы стоит готовиться к более продолжительным отключениям света на неопределенный срок из-за сильного повреждения энергосистемы Украины ударами ВС РФ.

Тем временем бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские удары по объектам инфраструктуры Украины прекратятся, если Киев признает аннексию четырех украинских областей.