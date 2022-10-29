"РФ дуже точно цілиться": в "Укренерго" розповіли, що відбувається з українською енергетикою

Глава компанії Володимир Кудрицький розповів, що як тільки робітники збирають усе необхідне для ремонту об'єктів інфраструктури, Росія завдає ще одного удару, а пожежі можуть тривати кілька годин.

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Російські війська практично щодня завдають удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це розповів генеральний директор енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, понад 5500 працівників із обслуговування електромереж намагаються якнайшвидше усунути наслідки російських атак. Однак це дуже непросто.

"Уявіть, ви — співробітник, який обслуговує підстанцію. Ти знаєш, що це ціль. Робітники ніколи не знають, що вони знайдуть, коли виберуться зі своїх бункерів", — сказав він.

Володимир Кудрицький розповів, що по всій електростанції, яка має вигляд дрібного містечка, пожежі можуть горіти кілька годин. Вони викликані мастилами, які використовують в обладнанні. Крім того, щойно робітники збирають усе необхідне для ремонту об'єктів інфраструктури, Росія завдає ще одного удару.

"І щойно робітники збирають те, що потрібно для ремонту: бум, ще один вибух", — розповів голова "Укренерго".

Він додав, що одного разу ЗС РФ вдарила по будівлі, де зберігалося ремонтне обладнання.

"Усе зникло. Це справді важко уявити, якщо ви не всередині цього жахливого фільму", — зазначив Кудрицький.

Точні влучення РФ

За словами Кудрицького, Росія дуже точно цілиться по об'єктах енергетичної інфраструктури. Українські енергетики вважають, що Москві, ймовірно, допомагають експерти з енергетики.

"Я не можу собі уявити, щоб військові експерти знали, яку комбінацію речей потрібно вразити, щоб завдати найбільшої шкоди", — заявив він.

Однак він зазначив, що Україна, як і раніше, має надійну енергетичну систему, навіть не дивлячись на втрату Запорізької АЕС і руйнування об'єктів енергетики в тих частинах країни, де йдуть запеклі бої.

За його словами, якщо сьогодні російські атаки припиняться, електрики зможуть значною мірою відновити електропостачання за місяць. Але немає жодних ознак того, що вони закінчаться.

Нагадаємо, 28 жовтня в компанії ДТЕК заявили, що екстрено вимикатимуть електрику в Києві. Жителям столиці варто готуватися до триваліших відключень світла на невизначений термін через сильне пошкодження енергосистеми України ударами ЗС РФ.

Водночас колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російські удари по об'єктах інфраструктури України припиняться, якщо Київ визнає анексію чотирьох українських областей.