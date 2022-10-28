Графіки не актуальні: у Києві екстрено вимикатимуть електрику, — ДТЕК

Російські війська дуже пошкодили енергосистему України ракетними ударами. Мешканцям столиці варто готуватися до більш тривалих відключень світла на невизначений термін.

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Українська енергосистема зазнала нових пошкоджень, у Києві виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання. Про це повідомила компанія ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook.

НЕК "Укренерго" вимушено запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів. Людям радять готуватися до екстрених вимкнень електроенергії на невизначений термін.

"Поки що графіки аварійних відключень, які склали напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі та тривалі відключення", — пояснили в ДТЕК.

[ + – ] У Києві відключатимуть світло на тривалий період Фото: hromadske

Компанія працює над підготовкою більш зручних графіків, що враховують поточний стан енергосистеми, розклад оприлюднять на початку наступного тижня.

"Наші енергетики разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — підсумувала компанія.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив про продовження вимкнення електропостачання.

"Відключення жорсткіші і триваліші, ніж раніше. Закликаю споживати електроенергію помірно — включати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00", — написав чиновник у Telegram. .

Нагадаємо, що 27 жовтня у Києві без електрики залишилося близько мільйона побутових споживачів. Цього дня росіяни обстрілювали важливі інфраструктурні об'єкти.

ДТЕК наступного дня повернули світло киянам, у яких екстрено відключали світло 27 жовтня.

До нових змін у ДТЕК обіцяли вимикати у Києві будинки на 5-6 годин. Усі будинки відключити не можна, оскільки не буде зв'язку, води, тепла і перестане працювати телебачення, зазначали фахівці.

За оцінкою мера Києва Віталія Кличка, стабілізація енергопостачання столиці може тривати близько 2-3 тижнів. Ризики масштабного блекауту щодо України ще зберігаються.