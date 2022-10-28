Шість годин без світла: у ДТЕК розповіли, які графіки відключень будуть у Києві

Енергетики намагатимуться запровадити часті, але менш тривалі відключення світла у будинках столиці.

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Нові графіки відключень електроенергії у Києві передбачають знеструмлення будинків протягом 5-6 годин. Іншого виходу для стабілізації енергетичної стабільності у регіоні немає. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Рівень обмежень збільшиться через додаткові пошкодження критично важливих об'єктів інфраструктури… Я думаю, що через день-два ми зможемо показати графіки. Вони не будуть приємними, відразу попереджаю. Іншого виходу зараз немає. Буде по-різному, точно це буде більше, ніж чотири години, (можливо) і п'ять і шість годин", — сказав Сахарук.

За словами представника ДТЕК, компанія намагатиметься ввести часті ротації відключення світла, щоб знеструмлення було менш тривалим, але частим протягом доби. Однак зробити це буде складно, зазначив він, оскільки не всі будинки відключаються від електропостачання з пункту управління — іноді це відбувається за фізичної присутності фахівців.

Крім того, в ДТЕК нагадали, що не всі будинки в столиці можна відключити, оскільки в них можуть бути важливі об'єкти, такі як склади зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури.

"Тому всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв'язку, води, тепла, не працюватиме телебачення. Але зменшити кількість будинків, що залишаються недоторканними, ми намагаємося", — зазначив Сахарук.

Нагадаємо, у Києві 28 жовтня продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Також ми писали, що ремонти пошкоджених внаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.