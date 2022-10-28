Шесть часов без света: в ДТЭК рассказали, какие графики отключений будут в Киеве

Энергетики будут пытаться ввести частые, но менее продолжительные отключения света в домах столицы.

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Новые графики отключений электроэнергии в Киеве предполагают обесточивание домов на протяжении 5-6 часов. Другого выхода для стабилизации энергетической стабильности в регионе нет. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Уровень ограничений увеличится из-за дополнительных повреждений критически важных объектов инфраструктуры… Я думаю, что через день-два мы сможем показать графики. Они не будут приятными, сразу предупреждаю. Другого выхода сейчас нет. Будет по разному, точно это будет больше, чем четыре часа, (может быть) и пять и шесть часов", — сказал Сахарук.

По словам представителя ДТЭК, компания будет стараться ввести частые ротации отключения света, чтобы обесточивание было менее продолжительным но частым на протяжении суток. Однако сделать это будет сложно, отметил он, так как не все дома отключаются от электроснабжения из пункта управления — иногда это происходит при физическом присутствии специалистов.

Кроме того в ДТЭК напомнили, что не все дома в столице можно отключить, так как в них могут находиться важные объекты, такие как склады хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры.

"Поэтому все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество остающихся неприкосновенными домов мы пытаемся", — отметил Сахарук.

Напомним, в Киеве 28 октября продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Также мы писали, что ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети