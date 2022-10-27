Возвращение света: от чего зависят веерные отключения и когда они прекратятся

Ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети. Окончание веерных отключений в Украине связано с несколькими важными факторами.

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Графики отключений от электроэнергии в Украине могут стабилизировать, однако только в случае отсутствия новых потрясений для энергосистемы, и если оператору "Укрэнерго" удастся построить прогнозы по уровню производства и потребления электроэнергии в Украине. Об этом пишет Фокус в новой статье "Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии".

Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего, полагает, что со временем оператору удастся скорректировать графики отключений так, чтобы они чаще совпадали с реальными отключениями.

"Графики могут скорректировать в лучшую сторону. Есть определенные прогнозы спроса на электроэнергию, и можно оценивать, какое отключение, где и сколько дает экономии. Мы имеем новую реальность графиков и объемов потребления, чем она была год назад. Все данные, накопленные за предыдущие периоды, — где потребление и какое, уже не релевантны. Упал спрос за счет сокращения промпроизводства и миграции, и плюс появились ограничения по генерации и передаче электроэнергии из-за войны. И ситуация постоянно меняется. Эти факторы накладывают отпечаток на возможность прогнозировать. Может улучшиться, но всегда стоит быть готовым, что отключения могут быть не по графику", — объяснил Андриан Прокип.

[ + – ] Отключения потребителей не прекратятся, пока идут обстрелы объектов энергоинфраструктуры Фото: Pexels

Министерство энергетики, профильные специалисты, оператор "Укрэнерго" и энергокомпании страны регулярно работают над разными сценариями, чтобы при условии реализации какого-либо из них реагировать на вызовы оперативно. Однако четкого прогноза на зиму 2022-2023 нет – слишком много переменных в уравнении военной зимы.

"Прогнозировать можно миллион сценариев, Минэнерго и "Укрэнерго" работают над разными сценариями, есть и самый пессимистический. Но и оптимистический есть – останавливаются все атаки, и мы начинаем все ремонтировать. Еще более оптимистический сценарий – мы забираем Запорожскую АЭС, это вообще очень хороший сценарий. Надо мыслить реалистично. Пока атаки не остановятся, вряд ли мы сможем улучшить ситуацию в энергетике", — констатирует старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

В итоге, как и с какими отключениями потребителей пройдет зима, зависит от ряда важных факторов.

"Активность обстрелов объектов инфраструктуры, скорость проведения ремонтов, уровень запасов угля и уровень спроса на электроэнергию. Но главное – какой будет противовоздушная оборона", — считает Андриан Прокип.

Военный фактор в новом отопительном сезоне является ключевым для понимания, какими и насколько долго будут отключения, и какими будут графики, с которыми нужно смириться гражданам и бизнесу.

"Отключения не прекратятся, пока не будет полной мощности поврежденных станций и проведения полного ремонта линий, а значит, и полной стабилизации работы системы. Если все будет отремонтировано, то веерных отключений быть не должно", — отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В энергокомпаниях подчеркивают: четких прогнозов, какими будут отключения в зимний период, нет и быть не может.

"В условиях таких интенсивных атак отключения будут нормальной ситуацией в течение месяцев, к этому нужно всем готовиться. Если атаки закончатся, то для восстановления системы до состояния, когда потребители не замечают проблем, понадобится не менее полугода. Отключения будут, пока не стабилизируется работа энергосистемы, и то в том случае, если снова не прилетит в критическую инфраструктуру", — сообщили в компании "Прикарпаттяоблэнерго".

Как писал Фокус, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 27 октября подтвердил очередной удар российских оккупантов по энергетическим объектам.

Ранее Фокус писал, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разрабатывает удобные графики отключения электроэнергии вместе с местными органами власти и облэнерго.

Как сообщалось, поставщик электроэнергии YASNO анонсировал доработку графика отключения света в Киеве.

Напомним, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, украинцы должны сознательно сократить потребление электричества вечером с 17 до 23 часов и в целом на 25%, чтобы избежать веерных отключений.