Украину ждут веерные отключения света, если не сократить потребление на 25%, — Шмыгаль (видео)

Украинский премьер рассказал, что после начала отопительного сезона стоит экономить газ и уголь. Поэтому в домах украинцев минимальная температура будет составлять +16 °C, а средняя — +18 °C.

Related video

Украинцы должны сознательно сократить потребление электричества вечером с 17 до 23 часов и в целом на 25%, чтобы избежать веерных отключений. Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

По его словам, за последние два дня суммарно экономия электроэнергии среди украинцев составила 10%, то есть на 15% меньше от необходимого. Он также отметил хорошую работу местных властей, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления.

"Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", — сказал Шмыгаль.

Премьер также обратился к бизнесу присоединится к общей экономии света в вечернее время — выключать внешнюю световую электрическую рекламу и другие энергозатратные приборы.

Кроме того, он сообщил, что после включения отопления также стоит экономить газ и уголь. Это будет означать снижение температуры в домах украинцев. В этом отопительном сезоне минимальная температура будет составлять +16 °C, а средняя — +18 °C.

Сколько ВС РФ повредили объектов энергетической инфраструктуры?

Денис Шмыгаль рассказал, что начиная с 10 октября Россия повредила более 200 разных объектов, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры. Удары наносились как по генерации, так и по системам распределения электроэнергии. Он отметил, что благодаря работе украинской ПВО удалось избежать критических повреждений.

"Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме. Мы не просили аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет, прямо сейчас проводятся ремонтные работы", — добавил он.

Глава правительства также рассказал, что Украина была готова к нанесению ударов Россией по энергетической инфраструктуре, поэтому составила план реагирования и закупила резервное оборудование.

Напомним, 12 октября в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электричество не только вечером, но и утром из-за роста потребления. В компании объяснили такие меры нужны, чтобы снизить нагрузки на магистральные сети.

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что начиная с 10 октября оккупанты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, украинская энергосистема по-прежнему стабильна.