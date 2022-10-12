Растет потребление: украинцев призвали экономить электричество не только вечером

В "Укрэнерго" попросили украинцев уменьшить потребление утром, с 8 до 11. Главная причина — снижение нагрузки на магистральные сети.

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В украинской энергетической компании "Укрэнерго" призвали украинцев сократить использование электроэнергии не только в вечернее время, но и в утреннее. Такое заявление ведомство сделало на фоне увеличения потребления украинцами электричества.

"Сегодня уже с восьми утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера", — сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" заявили, что в связи с этим пришлось ограничить потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

"Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению здраво утром — с 8 до 11 часов и вечером — с 17 до 23 часов", — заявили энергетики.

В компании также объяснили, что сейчас главная причина ограничений связанна с необходимостью снизить нагрузки на магистральные сети, чтобы у ремонтников было время отремонтировать оборудование, которое было уничтожено после ракетных ударов России.

"Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений. Пожалуйста, дорогие украинцы, вы все в эти дни чуть-чуть энергетики. Помогите нам. Ваша работа — добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно", — попросили в ведомстве.

Когда лучше всего использовать электроприборы?

В "Укрэнерго" рассказали, что ночью наименьший уровень потребления электричества, поэтому в это время лучше всего использовать обогреватели, стиральные машины, бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные машины.

Днем лучше не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и вечером свести к минимуму использование электричества.

Напомним, 12 октября ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях. В результате чего в Сумской области будут веерные отключения света.

Глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадало от ударов России начиная с 10 октября. Однако украинская энергосистема по-прежнему стабильна.