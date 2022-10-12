Зростає споживання: українців закликали економити електроенергію не лише увечері

В "Укренерго" попросили українців зменшити споживання вранці з 8 до 11. Головна причина — зниження навантаження на магістральні мережі.

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В українській енергетичній компанії "Укренерго" закликали українців зменшити використання електроенергії не лише у вечірній час, а й зранку. Таку заяву відомство зробило на тлі збільшення споживання електрики українцями.

"Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора", — сказано в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що у зв'язку з цим довелося обмежити споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

"Ми не закликаємо не включати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання вранці зі здоровим глуздом — з 8 до 11 години і ввечері — з 17 до 23 години", — заявили енергетики.

У компанії також пояснили, що зараз головна причина обмежень пов'язана з необхідністю знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, яке було знищено після ракетних ударів Росії.

"Отже, чим більше буде споживання, тим більше буде обмежень. Будь ласка, дорогі українці, ви всі ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам. Ваша робота — добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до неї розумно", — попросили у відомстві.

Коли краще використовувати електроприлади?

В "Укренерго" розповіли, що вночі найменший рівень споживання електрики, тому в цей час найкраще використовувати обігрівачі, пральні машини, бойлери, посудомийки та інші енерговитратні машини.

Вдень краще не включати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці та ввечері звести до мінімуму використання електрики.

Нагадаємо, 12 жовтня ЗС РФ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок чого у Сумській області будуть віялові відключення світла.

Глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що близько 30% енергетичної інфраструктури України постраждали від ударів Росії, починаючи з 10 жовтня. Проте українська енергосистема, як і раніше, стабільна.