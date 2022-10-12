ЗС РФ ударили по енергетичній інфраструктурі у Сумській та Дніпропетровській областях

Через російські атаки у Сумській області будуть віялові відключення електроенергії. Водночас влада Дніпропетровської області закликала мешканців економити електрику.

Related video

Російські війська завдали вранці 12 жовтня два артилерійські удари по об'єктах інфраструктури у Сумській області. Внаслідок чого у Сумському та Шосткінському районах сталося аварійне відключення електрики. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, через російські атаки в регіоні будуть віялові відключення електроенергії.

"Прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх із технічного погляду", — сказав Живицький.

ЗС РФ завдали удару по інфраструктурі в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська третій день поспіль б'ють по підприємствах життєзабезпечення в регіоні. Він розповів, що вранці 12 жовтня ЗС РФ обстріляла об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі, там сильна пожежа.

Зараз на місці атаки працюють рятувальники та намагаються загасити пожежу. Після цього енергетики намагатимуться відновити обладнання.

"Економимо електрику! Удома, на роботі. Скрізь, де можна економити. Зараз це дуже важливо. Працюємо", — написав Резніченко.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Львову. Внаслідок чого постраждали чотири електропідстанції, а від двох із них нічого не залишилося. Однак у населених пунктах регіону вже відновлюють подавання електрики та водопостачання.

Глава Міненергетики Герман Галущенко розповів, що за два дні масованих ракетних ударів Росія уразила 30% енергетичної інфраструктури України. Проте українська енергосистема, як і раніше, стабільна.