"Найважчий удар": у Львові під обстріл потрапили 4 електропідстанції, — голова ОВА

За словами Максима Козицького, після атаки росіян від двох підстанцій в області нічого не залишилося. Але в населених пунктах регіону вже відновлюють електро- та водопостачання.

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Під час масованої атаки 10-11 жовтня у Львівській області під ракетний обстріл потрапили чотири електропідстанції. Про це в себе у Telegram-каналі розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, це найважчий удар із початку повномасштабної військової агресії Росії.

Козицький уточнив, що після сьогоднішньої атаки від двох підстанцій "нічого не лишилося". Проте в усіх населених пунктах регіону вже почали відновлювати електро- та водопостачання.

Пізніше голова ОВА також написав, що через технічні проблеми на одній із підстанцій без електропостачання залишилася частина Львова. Аварійна служба працює над тим, щоб оперативно усунути проблему, додав чиновник.

Козицький закликав місцевих жителів відповідально підходити до використання електроенергії та не користуватися електроприладами із 17 до 22 години, щоб не створювати додаткове навантаження на мережу.

Нагадаємо, у Києві вводять погодинні відключення електроенергії. Очікується, що тривалість відключень буде не більше чотирьох годин.

Голова комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Андрій Герус розповів, що проблеми з відключенням електрики в деяких українських регіонах через ракетні обстріли Росії будуть вирішені через кілька днів.