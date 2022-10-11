"Самый тяжелый удар": во Львове под обстрел попали 4 электроподстанции, – глава ОВА

По словам Максима Козицкого, после сегодняшней атаки россиян от двух подстанций в области ничего не осталось. Но в населенных пунктах региона уже восстанавливают электро- и водоснабжение.

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Во время массированной атаки 10-11 октября в Львовской области под ракетный обстрел попали четыре электроподстанции. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, это самый тяжелый удар с начала полномасштабной военной агрессии России.

Козицкий уточнил, что после сегодняшней атаки от двух подстанций "ничего не осталось". Тем не менее во всех населенных пунктах региона уже начали восстанавливать электро- и водоснабжение.

Позже глава ОВА также написал, что из-за технических проблем на одной из подстанций без электроснабжения осталась часть Львова. Аварийная служба работает над тем, чтобы оперативно устранить проблему, добавил региональный чиновник.

Козицкий призвал местных жителей ответственно подходить к использованию электроэнергии и не пользоваться электроприборами с 17 до 22 часов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Напомним, в Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии. Ожидается, что продолжительность отключений будет не больше четырех часов.

Председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Андрей Герус рассказал, что проблемы с отключением электричества в некоторых украинских регионах из-за ракетных обстрелов России будут решены через несколько дней.