Проблему уже решают: когда в Украине прекратятся перебои с электричеством

У властей и энергетиков есть четкий план, как восстановить поврежденные энергетические объекты.

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Проблемы с отключением электричества в некоторых украинских регионах из-за ракетных обстрелов России будут решены через несколько дней. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, у властей и энергетиков есть четкий план, как восстановить поврежденные энергетические объекты.

"Из-за обстрелов не будет проблем на месяцы. Через несколько дней эти проблемы будут практически ликвидированы", – сказал Андрей Герус.

Он отметил, что пока Украина может пользоваться обширной сетью резервных линий электропередачи, чтобы обеспечивать электрикой пострадавшие регионы. Кроме того, энергетики применяют различные специальные меры, чтобы не оставить украинцев без света на долгий период.

"Например, чтобы домохозяйства не остались полностью без электрической энергии, может применяться график аварийных отключений. Эта мера предусматривает отключение отдельных потребителей электроэнергии на несколько часов. То есть из 24 часов электрическая энергия будет 21-22 часа", – добавил он.

Фокус уже сообщал, что веерный график отключений света разработали для Киева, однако пока не будут его применять. Киевлянам объяснили, что в случае необходимости, электричество в квартирах будет пропадать на 4 часа утром и вечером.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Утром 11 октября российская армия снова начала массированную атаку на украинские города. По данным Воздушных сил Украины, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 со стороны Каспийского моря выпустили по территории Украины ракеты типа Х-101/Х-555. Первые пуски ракет были зафиксированы около 7:00. Около 9 утра четыре ракеты удалось сбить силами и средствами воздушного командования "Юг".