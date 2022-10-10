Запаситесь водой и едой: в Киевской ОВА не исключают проблемы с водой и электричеством
После ударов ВС РФ, зафиксированы прилеты в трех районах Киевской области — пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры.
Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева сделать запасы воды и продовольствия. Существует угроза проблем с водоснабжением и электричеством. Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской ОВА.
По словам Кулебы, "прилеты" зафиксированы в трех районах Киевской области. Удары наносились по объектам критическом и гражданской инфраструктуры. Под завалами находятся люди. Из-за вероятных перебоев с электричеством и водоснабжением.
"Позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой. Находитесь в укрытии, не фотографируйте и не снимайте места поражения", — призвал Алексей Кулеба.
Также на местах ударов работают все спецслужбы и спасатели для помощи пострадавшим и разборам завалов.
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