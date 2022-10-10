"Враг будет наказан": Минобороны Украины обещает отомстить ВС РФ за массированные обстрелы

Глава оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что подобные террористические атаки безвозвратно разрушают будущее России — страны-террориста и изгоя на мировой арене.

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Россия совершила массированный ракетный обстрел многих городов и столицы Украины. В Минобороны заявили, что они отомстят врагу.

ВС РФ нанесли ряд ударов по Киеву и по областным центрам Украины. В некоторых городах нет света и водоснабжения. Под удар попали не только объекты инфраструктуры, но и гражданские объекты. Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины. Есть погибшие и раненные среди мирных людей.

"Террористические действия РФ направлены против мирного гражданского населения. Враг будет наказан за боль и смерть, которую он принес на нашу землю. Мы отомстим!" — написали в Минобороны.

Также министр обороны Алексей Резников написал, что ракеты террористов никогда не уничтожат мужество украинцев даже если ракеты попадают в сердце столицы.

"Единственное, что они бесповоротно разрушают — это будущее России — будущее не уважаемое во всем мире террористическое государство-изгой", — написал Резников.

Напомним, в Киеве приостановил работу метрополитен из-за массированного обстрела утром 10 октября. В ходе утреннего обстрела погибло 8 человек, еще 24 получили ранение.