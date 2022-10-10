Ракетные удары по Киеву: метрополитен приостанавливает работу
В КГГА заявили, что движение поездов приостановлено, но станции продолжают работать как укрытие.
В Киевской городской государственной администрации заявили о полной приостановке движения метрополитена. Об этом сообщает официальный канал КГГА в Телеграме.
Указывается, что подземные станции работают в режиме укрытия. Движение по всем веткам метро остановлено.
"Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, вместе с тем станции работают как укрытие! О восстановлении движения сообщим дополнительно", — указывается в сообщении.
Также в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, утро 10 октября в Киеве началось с массированных обстрелов. Враг атаковал центр столицы. Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов по столице и призвал находиться в укрытии.