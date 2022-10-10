Ракетные удары по Киеву: метрополитен приостанавливает работу

В КГГА заявили, что движение поездов приостановлено, но станции продолжают работать как укрытие.

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В Киевской городской государственной администрации заявили о полной приостановке движения метрополитена. Об этом сообщает официальный канал КГГА в Телеграме.

Указывается, что подземные станции работают в режиме укрытия. Движение по всем веткам метро остановлено.

"Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, вместе с тем станции работают как укрытие! О восстановлении движения сообщим дополнительно", — указывается в сообщении.

Также в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утро 10 октября в Киеве началось с массированных обстрелов. Враг атаковал центр столицы. Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ударов по столице и призвал находиться в укрытии.