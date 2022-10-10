Обстрелы Киева: Зеленский показал последствия ударов по столице (видео)

По словам президента, российские войска пытаются уничтожить и стереть с лица земли Украину. Поэтому он призвал находиться всех в укрытии.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытаются стереть с лица земли Украину. Он опубликовал видео с последствиями обстрела центра Киева.

На 229-й день полномасштабной войны РФ продолжает пытаться уничтожить и стереть с лица земли Украину.

"Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убивать людей, которые едут на роботу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые", — написал Зеленский.

Он также призвал всех оставаться в укрытиях. Угроза обстрелов украинских городов сохраняется.

В ВВС Украины предупреждают, что ракетный обстрел продолжается. По состоянию на 10:10 утра угроза обстрела сохраняется. Командование призывает людей не покидать укрытий.

Напомним, утром 10 октября ВС РФ запустили ракеты по центру Киева. В результате есть погибшие и раненые. Массированный пуск ракет фиксируется из Каспийского направления.

В ОК "Юг" заявили, что на Украину нацелено 40 Калибров. В Черном море увеличилось количество носителей ракет. Ракетные удары могут наноситься со стороны моря.