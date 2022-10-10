На Украину нацелено 40 "калибров": в Черном море увеличилось количество ракетоносцев, — ОК "Юг"

По данным оперативного командования, ракетные удары и атаки дронами-камикадзе могут проходить с моря, с воздуха и с суши.

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские войска резко нарастили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на дежурство вывели 6 судов, в том числе 2 подводных, на Украину они нацелили 40 "Калибров". Всего у побережья Крыма маневрируют 11 кораблей оккупантов.

Вечером 9 октября из акватории Черного моря нанесли ракетный удар в направлении Очакова. В результате получили повреждения 8 домов, ранен один мирный житель.

"Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши", — подчеркнули в ОК "Юг".

Военные призвали не распространять конкретную информацию о прилетах.

[ + – ] Утром 10 октября по столице Украины были нанесены массированные ракетные удары

Утром 10 октября российская армия массированно запускает ракеты с Каспийского направления. Несколько взрывов прозвучало в центре Киева. В ГСЧС сообщают, что в результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Также взрывы слышали в других районах столицы.

Журналист Юрий Бутусов обратил внимание на то, что россияне стали реже использовать ракеты, что может говорить о накоплении запасов для массированной атаки по определенным направлениям.

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