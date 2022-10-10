ВС РФ запустили ракеты по центру Киева: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Массированный запуск ракет войсками России идет из Каспийского направления. Один из снарядов упал в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в центре Киева.

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В центре Киева прозвучали несколько взрывов, к месту происшествия направились соответствующие службы. Об этом написал в Telegram мэр столицы Владимир Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", — сообщил градоначальник.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из российских ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в центре Киева.

В соцсетях пишут о пяти взрывов в центральной части города, на видеозаписях видны клубы дыма в воздухе. Киевляне говорили о работе ПВО.

В центре Киева горят гражданские машины, в ГСЧС сообщают, что в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

Корреспондент Фокуса слышал звук взрыва на Оболони в Киеве.

Геращенко пишет о возможных новых пролетах ракет в направлении Киева и запада Украины.

Взрывы в Днепре

Российские войска обстреляли ракетами Днепр. В местных пабликах сообщали о звуках взрывов, после которых поднимались в воздух клубы дыма. Мэр города Борис Филатов просит не покидать укрытия

По меньшей мере 5 взрывов прогремели во время воздушной тревоги, одна из ракет упала в жилом районе города.

Telegram-канал monitor, отслеживающий маневры вражеской авиации, сообщал о массированном запуске ракет войсками России из Каспийского направления. Часть ракет преодолевает линии ПВО.

"Пускали как из Каспия, так и из Курской области. Ту-95 МС + Ту-22 М3. Новый "командующий" (генерал Сергей Суровикин, — ред.) корнями из авиации", — отметили специалисты.

Напомним, что ночью 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью — в результате прилета разрушился жилой дом, есть пострадавшие.

Накануне вооруженные силы РФ атаковали приграничную Сумскую область, за сутки было зафиксировано 19 обстрелов. Из-за прилетов погиб один человек.