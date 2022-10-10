Обрушился целый подъезд: ночью россияне продолжили терроризировать Запорожье (фото, видео)

Оккупанты нанесли новый удар по областному центру, в котором зафиксировали около десяти прилетов.

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Ночью 10 октября российские оккупанты снова ударили по Запорожью, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, зафиксировано около десяти прилетов, в центре города россияне разрушили жилой дом, есть пострадавшие. Сейчас экстренные службы оказывают людям помощь.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев Снова уточнил, что в результате российской атаки обрушился целый подъезд, дом загорелся.

"Россия снова убивает мирных спящих запорожцев. Россия — страна-террорист", — констатировал он.

Обстрелы жилой инфраструктуры Запорожья стали системными. В ночь на 9 октября российская авиация выпустила по городу 12 ракет, они разрушили девятиэтажку и пять частных домов. По предварительным данным, 12 человек погибли и 49 пострадали, из них 6 детей.

7 октября оккупанты несколько раз атаковали областной центр ракетами и ударными беспилотниками. Они использовали дроны для ударов по Запорожью и 6 октября, в результате был разрушен жилой дом.