ВС РФ нанесли очередной удар по Запорожью: погибли 12 человек (фото)

По городу было выпущено 12 ракет. В результате обстрела также пострадали 49 мирных жителей, из них 9 детей.

Related video

В ночь на 9 октября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате которого были частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. По предварительным данным, 12 человек погибли и 49 пострадали, из них 6 детей. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру.

По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет", — говорится в сообщении.

Глава администрации также сообщил, что на месте происшествия проводятся спасательные работы. По состоянию на 8:39 утра, 8 человек удалось спасти — все 49 пострадавших были госпитализированы. Им оказана вся необходимая помощь.

В МЧС Украины сообщили, что на ликвидацию последствий ракетного удара были задействованы все экстренные службы Запорожья, в том числе задействованы сотрудники психологической службы при ГУ ГСЧС, которые оказывают помощь потерпевшим.

"Для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 24 единиц специальной техники и 110 человек личного состава", — сообщили в МЧС.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате обстрела в городе повреждены около 20 частных домов и около 50 многоэтажек. Также получили повреждения четыре учебных заведения.

Количество пострадавших уточняются — известно о 35 гражданах, которые находятся в состоянии средней тяжести. 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

"Пострадавшие продолжают самостоятельно обращаться за медицинской помощью в травматологический пункт", — добавил Куртев.

Напомним 6 октября российский войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре и жилым домам Запорожья. Через сутки стало известно об 11 погибших мирных жителей, 14 человек с различными ранениями были госпитализированы.

7 октября по Запорожью снова были нанесены очередные удары. По словам главы областной военной администрации Александра Старуха, враг обстрелял объекты инфраструктуры и жилые дома. Были выведены из строя коммунальные сети.