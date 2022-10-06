Террор и убийства: ракетный удар по Запорожью унес жизни двух человек (фото, видео)

Городские власти сообщили, что по городу выпустили семь ракет, которые разрушили целые подъезды. Сотрудники МЧС продолжают поиск людей под завалами.

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Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Сегодня, 6 октября, около 5 часов утра был нанесен ракетный удар по инфраструктуре и жилым домам Запорожья. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, враг выпустил по городу семь ракет по многоэтажкам, в результате чего люди оказались под завалами.

"Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам, в квартирах которых спали мирные люди. Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На месте происшествия работают спасатели", – написал Куртев.

По предварительным данным, в результате удара погибли две женщины, одна из которых скончалась в карете скорой помощи. Также под завалами осталось не менее пяти человек, сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

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Прибывшим на место происшествия сотрудники МЧС приступили к разбору завалов — многих людей им удалось спасти, в том числе трехлетнюю девочку, которая сейчас находится в больнице.

Как сообщила пресс-служба МЧС Украины, на данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по Запорожью, в частности достают людей из завалов.

К ликвидации последствий обстрела также подключены все соответствующие городские службы.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ночной обстрел Запорожья. Он назвал российских военных "сумасшедшими трусами", которые могут воевать только против гражданского населения.

Ракетный удар по Запорожью был также нанесен 5 октября. Глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что россияне применили тактическую ракету "Искандер-К" с кассетным боеприпасом, которая разрушила объекты городской инфраструктуры.