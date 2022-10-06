Терор і вбивства: ракетний удар по Запоріжжю забрав життя двох людей (фото, відео)

Міська влада повідомила, що по місту випустили сім ракет, котрі зруйнували цілі під'їзди. Співробітники МНС продовжують пошук людей під завалами.

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Російська армія продовжує обстріл українських міст. Сьогодні, 6 жовтня, приблизно о 5 годині ранку було завдано ракетного удару по інфраструктурі та житлових будинках Запоріжжя. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ворог випустив по місту сім ракет по багатоповерхівках, унаслідок чого люди опинилися під завалами.

"Рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під'їзди. Люди перебувають під завалами. На місці події працюють рятувальники", — написав Куртєв.

За попередніми даними, внаслідок удару загинули дві жінки, одна з яких померла в кареті швидкої допомоги. Також під завалами залишилося щонайменше п'ять осіб, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Співробітники МНС, які прибули на місце події, розпочали розбір завалів — багатьох людей їм вдалося врятувати, зокрема трирічну дівчинку, яка зараз перебуває в лікарні.

Як повідомила пресслужба МНС України, наразі рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетних ударів по Запоріжжю, зокрема дістають людей із завалів.

До ліквідації наслідків обстрілу також підключено усі відповідні міські служби.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував нічний обстріл Запоріжжя. Він назвав російських військових "божевільними боягузами", які можуть воювати лише проти цивільного населення.

Ракетного удару по Запоріжжі було також завдано 5 жовтня. Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що росіяни застосували тактичну ракету "Іскандер-К" із касетним боєприпасом, яка зруйнувала об'єкти міської інфраструктури.