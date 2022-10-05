ЗС РФ обстріляли Запоріжжя ракетами "Іскандер-К", – голова ОВА (фото)

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, окупанти використали для атаки на обласний центр ракети касетного типу. Система ППО збила одну з них над містом.

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Сьогодні, 5 жовтня, російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами касетного типу "Іскандер-К". Про це в себе в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За словами глави ОВА, внаслідок обстрілу росіян у місті постраждали об'єкти інфраструктури.

"Ворог атакував обласний центр ракетами "Іскандер-К". Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури", –– зокрема, написав Старух.

[ + – ] Окупанти атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К"

Як уточнюється, система протиповітряної оборони збила одну з ракет над містом. Її уламки впали у різних місцях обласного центру. Старух закликав людей бути обережними і не торкатися частин касетних боєприпасів.

"Якби ця ракета досягла цілі, руйнування були б значно масштабнішими", — додав глава ОВА.

Секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв уточнив, що, за попередньою інформацією, унаслідок атаки є постраждалі. Однак жодних деталей цього поки що немає.

Куртєв наголосив, що на місці події наразі працюють екстрені служби.

[ + – ] Старух закликав місцевих жителів бути обережними з уламками ракет

Нагадаємо, в ніч із 4 на 5 жовтня окупанти двічі атакували дронами-камікадзе Білу Церкву. Місцева влада повідомила, що внаслідок першої атаки постраждала одна людина. Також повідомляється про ушкодження інфраструктури міста.

Раніше співробітники Запорізької АЕС розповіли, що побоюються викрадень та можливих тортур із боку російських військ, які окупували АЕС і місто Енергодар. За словами мера Дмитра Орлова, є дані про тортури місцевих жителів у різних частинах міста, враховуючи відділок поліції та підвали.