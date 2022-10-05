Вибухи та пожежі: окупанти двічі за ніч атакували дронами-камікадзе Білу Церкву (відео)

Місцева влада повідомила, що в результаті першої атаки постраждала одна людина. Також повідомляється про ушкодження інфраструктури міста.

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Голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що Білу Церкву російські окупанти атакували дронами-камікадзе двічі на ніч. Внаслідок атаки почалися пожежі на об'єктах інфраструктури, про що Кулеба написав у себе в Telegram.

Також він заявив, що постраждала одна людина.

"Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один потерпілий", — написав він.

Потім з'явилося друге повідомлення про другу атаку.

"Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви", — написав Кулеба.

Раніше про вибухи почали писати Telegram-канали. Також у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити роботу ППО та пожежі, що почалися, почути вибухи.

[ + – ] Вибухи у Білій Церкві.

[ + – ] Вибухи у Білій Церкві.

[ + – ] Вибухи у Білій Церкві.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ замінували два енергоблоки Запорізької АЕС. Росіяни продовжують знущатися з персоналу АЕС і намагаються перевести станцію під управління РФ, повідомив екс-глава Держінспеєції ядерного регулювання України.

Також повідомлялося, що Білорусь звинуватила Захід у підготовці до війни. Міністр оборони республіки генерал Хренін заявив про підготовку військ у сусідніх із Білоруссю країнах Заходу. Обстановка, за його словами, "справді складна".

Ще нагадаємо, що Росія націлить ядерну зброю на військові об'єкти України. За інформацією журналістів, ЗС РФ знадобиться доба, щоб розконсервувати ядерну зброю, перемістити її в точку для завдання тактичного удару по Україні і зробити її.