Взрывы и пожары: оккупанты дважды за ночь атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь (видео)

Местные власти сообщили, что в результате первой атаки пострадал один человек. Также сообщается о повреждении инфраструктуры города.

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Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что Белую Церковь российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе дважды за ночь. В результате атаки начались пожары на объектах инфраструктуры, о чем Кулеба написал у себя в Telegram.

Также он заявил, что пострадал один человек.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", — написал он.

Затем появилось второе сообщение о второй атаке.

"Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви", — написал Кулеба.

Ранее о взрывах начали писать Telegram-каналы. Также в сети появились видео, на которых можно увидеть работу ПВО и начавшиеся пожары, услышать взрывы.

[ + – ] Взрывы в Белой Церкви.

[ + – ] Взрывы в Белой Церкви.

[ + – ] Взрывы в Белой Церкви.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ заминировали два энергоблока Запорожской АЭС. Россияне продолжают издеваться над персоналом АЭС и пытаются перевести станцию под управление РФ, сообщил экс-глава Госинспееции ядерного регулирования Украины.

Также сообщалось, что Беларусь обвинила Запад в подготовке к войне. Министр обороны республики генерал Хренин заявил о подготовке войск в соседних с Беларусью странах Запада. Обстановка, по его словам, "действительно сложная".

Еще напомним, что Россия нацелит ядерное оружие на военные объекты Украины. По информации журналистов, ВС РФ понадобятся сутки, чтоб расконсервировать ядерное оружие, переместить его в точку для нанесения тактического удара по Украине и произвести его.