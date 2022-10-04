"У нас есть конкретные данные": Беларусь обвинила Запад в подготовке к войне

Министр обороны республики генерал Хренин заявил о подготовке войск в соседних с Беларусью странах Запада. Обстановка, по его словам, "действительно сложная".

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Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что, по данным военного командования, соседние с республикой страны Запада готовятся к полномасштабной войне. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Беларуси сделал после совещания с лидером республики Александром Лукашенко, передает агентство БелТА во вторник, 4 октября.

По словам Хренина, соседние страны Запада "готовятся к войне", обосновывая это угрозой с Востока, готовят инфраструктуру и войска. При этом министр заверил, что Минск внимательно следит за ситуацией и вырабатывает "адекватные меры реагирования".

"У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают… Обстановка сегодня действительно сложная", — цитируют Хренина журналисты.

Белорусский чиновник также заявил, что ряд глав соседних с Беларусью стран уже якобы обозначили цели, которые они хотят достичь, "работая против нашей страны".

"Будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства", — подчеркнул Хренин.

Напомним, в ходе совещания с силовиками белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров "хоть завтра", чтобы завершить войну в Украине.

В то же время Лукашенко заверил, что Беларусь участвует в полномасштабной агрессии против Украины, помогая "лечить и кормить", однако посылать своих военных на фронт Минск не намерен.