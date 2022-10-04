Путин готов сесть за стол переговоров с Украиной хоть завтра, — Лукашенко

Кремль способен "договариваться трезво, исходя из сложившейся ситуации", в то время как Минск прямо участвовать в войне не будет, заверил белорусский лидер.

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Кремль "хоть завтра" готов сесть за стол переговоров с Киевом для окончания полномасштабной войны, однако на данный момент ситуация с боевыми действиями обострена. Об этом во вторник, 4 октября, во время собрания по вопросам безопасности заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Позиция РФ нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент (РФ) об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться. Трезво, исходя из сложившейся ситуации", — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что проводить мобилизацию в республике по примеру РФ нет необходимости, так как "войны на территории Беларуси нет".

При этом Лукашенко заверил, что будет беспрерывно "готовиться к войне", приспосабливая Вооруженные силы Беларуси "к той обстановке, которая складывается".

"Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается участия в специальной военной операции в Украине — мы участвуем там, мы это не прячем, но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территории Беларуси", — сказал Лукашенко.

Лидер белорусского режима при этом отметил, что роль республики в "спецоперации" заключается в том, чтобы "лечить и кормить людей", а дополнительных действий со стороны Минска в этом отношении "нет и не будет".

Напомним, вчера Лукашенко решил провести в стране сельскохозяйственную "мобилизацию" и отправить на поля собирать урожай школьников, студентов, рабочих и государственных служащих.

Также мы писали, что ранее Лукашенко поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина провести "частичную" мобилизацию на войну против Украины.