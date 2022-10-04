Путін готовий сісти за стіл переговорів з Україною хоч завтра, — Лукашенко

Кремль здатний "домовлятися тверезо, виходячи з ситуації, що склалася", у той час як Мінськ прямо брати участь у війні не буде, запевнив білоруський лідер.

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Кремль "хоч завтра" готовий сісти за стіл переговорів із Києвом для закінчення повномасштабної війни, проте наразі ситуація із бойовими діями загострена. Про це у вівторок, 4 жовтня, під час зборів із питань безпеки заявив лідер Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Позиція РФ нам абсолютно зрозуміла і ясна. Не один раз президент (РФ) про це заявляв: вони хоч завтра готові сісти за стіл переговорів і домовлятися. Тверезо, виходячи з ситуації, що склалася", — заявив Лукашенко.

Також білоруський лідер зазначив, що проводити мобілізацію в республіці за прикладом РФ нема потреби, оскільки "війни на території Білорусі немає".

Водночас Лукашенко запевнив, що безперервно "готуватиметься до війни", пристосовуючи Збройні сили Білорусі "до тієї ситуації, яка складається".

"Ми уважно за всіма процесами спостерігаємо. Щодо участі у спеціальній військовій операції в Україні — ми беремо участь там, ми це не ховаємо, але ми нікого не вбиваємо, ми нікуди не посилаємо своїх військових, ми не порушуємо своїх зобов'язань. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на території Білорусі", — сказав Лукашенко.

Лідер білоруського режиму також зазначив, що роль республіки в "спецоперації" полягає в тому, щоб "лікувати та годувати людей", а додаткових дій з боку Мінська щодо цього "ні і не буде".

Нагадаємо, вчора Лукашенко вирішив провести в країні сільськогосподарську "мобілізацію" та відправити на поля збирати врожай школярів, студентів, робітників та державних службовців.

Також ми писали, що раніше Лукашенко підтримав ініціативу президента РФ Володимира Путіна провести "часткову" мобілізацію на війну проти України.