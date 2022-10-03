Усі на поля: Лукашенко оголосив "мобілізацію" школярів і держслужбовців на збирання врожаю

Білоруський лідер переконаний, що шестигодинна робота на полях є, на радість батькам, ефективним методом виховання молоді. Окрім того, зібраний урожай можна вигідно продати.

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У той час, коли в Росії роздають повістки у військкомати, у сусідній Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести в країні сільськогосподарську "мобілізацію" і відправити на поля збирати врожай школярів, студентів, робітників і державних службовців. Як пише агентство "БелТА", білоруський лідер сподівається на збільшення сільгосппродукції вдвічі та планує її продати "за хорошими цінами".

"Ми продамо це все за хорошими цінами. Тобто відкрився ринок і ціни пристойні. Тому щодо сільського господарства в нас взагалі не повинно бути жодних проблем. Розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще щось — не приймаються", — заявив Лукашенко.

У своїх міркуваннях білоруський лідер не забув згадати досвід минулих років і ті часи, коли така ж практика широко застосовувалася в Радянському Союзі. Політик переконаний, що не "балаканина", а фізична праця є ефективним елементом виховання покоління, яке росте.

"Мобілізуйте всіх! Якщо людина піде 5-6 годин попрацює — і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка. Ми всі, і ви… я — точно, працювали. Не працювали, а вкалували, і дай боже як", — наголосив Лукашенко.

Про яку саме батьківську радість йдеться президент Білорусі не уточнив, проте зазначив, що залучився до сільськогосподарських робіт студентів, робітників, державних службовців та інших людей, можна встигнути зібрати врожай і заробити пристойні гроші.

Особливий акцент Лукашенко зробив на збиранні традиційних для Білорусі культур: картоплі, буряків, моркви й інших. Ця продукція буде закладена до стабілізаційних фондів, щоб ціни на неї не зростали в "геометричній прогресії".

"Справ ще багато цьогоріч. Я попрошу дуже серйозно підключитися до цього — гідно закінчити сільськогосподарський рік", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко підтримав ініціативу президента Путіна провести "часткову" мобілізацію. За словами білоруського лідера, рішення Путіна сприяє тому, щоб із російської держави виїжджали ті люди, які не згодні з політикою Кремля.

Водночас у самій Білорусі мобілізацію проводити не збираються. Лукашенко наголосив, що країна воюватиме лише в тому випадку, коли їй доведеться захищатися від зовнішньої агресії.