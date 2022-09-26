"Поїхали, і нехай тікають": Лукашенко підтримав Путіна в призові росіян на війну (відео)

Білоруський політик запевнив російського лідера, що втеча громадян із РФ — це гарне для держави явище.

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що часткова мобілізація в Росії "показує, хто є хто" і сприяє тому, щоб із російської держави виїжджали ті люди, які не згодні з політикою Кремля. Відповідне відео в понеділок, 26 вересня, опублікувало білоруське агентство "БелТу".

"Є різні люди, і тут, і там — вистачає. Ми їх бачимо. І слава Богу, може бути. І є певний вододіл і критерій — у нас у 20-му році, у Росії — зараз, який показує хто є хто. У цьому нічого поганого немає", — сказав Лукашенко.

За словами білоруського лідера, у Білорусі "лякають мобілізацією", через що частина населення "втікла за кордон".

"Ну слухайте, у Росії 25 млн мобілізаційний ресурс. Ну добре, нехай втекли, ну, 30 тисяч, ну, 50 тисяч — вони що, якби тут залишилися, нашими б людьми були? Ну хай тікають! Я не знаю, як ви до цього ставитеся, я особливо не хвилювався, коли 20-го року кілька тисяч виїхали", — сказав лідер Білорусі.

За словами Лукашенка, частина білорусів, які виїхали з республіки, "просяться назад".

"І ці приїдуть! Тільки треба ухвалити рішення, що з ними робити: чи нехай їдуть сюди, чи нехай харчуються там, на вільних хлібах... Можна зрештою домовитися й не бігати Європою та Америкою, як це було з більшовицькою революцією... Ситуація не та", — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив упевненість, що українська армія зможе ефективно протистояти мобілізованим у РФ.

Водночас в українській військовій розвідці вважають, що Путін оголосив часткову мобілізацію з метою виснаження України.