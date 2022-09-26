"Уехали и пусть бегут": Лукашенко поддержал Путина в призыве россиян на войну (видео)

Белорусский политик заверил российского лидера, что побег граждан из РФ это хорошее для государства явление.

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Глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что частичная мобилизация в России "показывает кто есть кто" и способствует тому, чтобы из российского государства выезжали те люди, которые несогласны с политикой Кремля. Соответствующее видео в понедельник, 26 сентября, опубликовало белорусское агентство БелТа.

"Есть разные люди, и здесь, и там — хватает. Мы их видим. И слава Богу может быть. И есть некоторый водораздел и критерий — у нас в 20-м году, в России сейчас — который показывает кто есть кто. В этом ничего плохого нет", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в Беларуси "пугают мобилизацией", из-за чего часть населения "побежала за границу".

"Ну слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч — они что, если бы тут остались, нашими бы людьми были? Ну пусть бегут! Я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживал, когда в 20-м году несколько тысяч выехали", — сказал лидер Беларуси.

По словам Лукашенко, часть выехавших из республики белорусов "просятся назад".

"И эти приедут! Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах… Можно в конце концов договориться и не бегать по Европе и по Америке, как это было с большевицкой революцией… Ситуация не та", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил уверенность, что украинская армия сможет эффективно противостоять мобилизованным в РФ.

Тем временем в украинской военной разведке считают, что Путин объявил частичную мобилизацию с целью истощения Украины