"Истощить Украину": в ГУР объяснили, зачем Путин объявил частичную мобилизацию

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что в случае аннексии оккупированных украинских областей Москва будет заявлять о том, что ВСУ атакуют территорию России, поэтому нужно защищаться.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию по нескольким причинам, в частности, чтобы довести Украину до истощения в войне. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

Для чего нужна мобилизация в РФ?

Создать дополнительные резервы;

обеспечить развертывание дополнительных соединений и частей;

истощить Украину.

Роль "референдумов" на территории Украины

Вадим Скибицкий рассказал, что Кремль планирует провести незаконные "референдумы" о присоединении к России, чтобы изменить информационный фон и подачу войны.

Он отметил, что в случае аннексии оккупированных украинских областей Москва будет заявлять о том, что ВСУ атакуют территорию России, поэтому нужно защищаться.

"Тогда они смогут спокойно говорить, что Украина нападает на российские территории и потому их необходимо защищать, в частности, путем мобилизации", — рассказал представитель ГУР.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на территории России. По его словам, призывать будут военных в запасе и тех, которые имели боевой опыт. Кроме того, российский диктатор пригрозил Западу ядерным оружием.

После этого выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который уточнил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Он также добавил, что мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что боевая способность мобилизированных военных в РФ будет максимально низкой. Однако он отметил, что война в Украине надолго, а все мужчины должны быть готовы стать в ряды армии в следующих волнах мобилизации.