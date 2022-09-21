"Виснажити Україну": у ГУР пояснили, навіщо Путін оголосив часткову мобілізацію

Представник української розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що у разі анексії окупованих українських областей Москва заявлятиме про те, що ЗСУ атакують територію Росії, тому потрібно захищатись.

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Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію з кількох причин, зокрема довести Україну до виснаження у війні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Навіщо потрібна мобілізація у РФ?

створити додаткові резерви;

забезпечити розгортання додаткових з'єднань та частин;

виснажити Україну.

Роль "референдумів" на території України

Вадим Скібіцький розповів, що Кремль планує провести незаконні "референдуми" про приєднання до Росії, щоб змінити інформаційне тло та подачу війни.

Він зазначив, що у разі анексії окупованих українських областей Москва заявлятиме про те, що ЗСУ атакують територію Росії, тому потрібно захищатись.

"Тоді вони зможуть спокійно говорити, що Україна нападає на російські території і тому їх необхідно захищати, зокрема шляхом мобілізації", — розповів представник ГУР.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, закликатимуть військових у запасі і тих, які мали бойовий досвід. Крім того, російський диктатор погрожував Заходу ядерною зброєю.

Після цього виступив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, який уточнив, що до армії призвуть 300 тисяч резервістів. Він також додав, що мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що бойова здатність мобілізованих військових у РФ буде максимально низькою. Однак він зазначив, що війна в Україні надовго, а всі чоловіки мають бути готові стати до лав армії у наступних хвилях мобілізації.