Передсмертна піна Кремля. Що означає оголошення мобілізації у РФ

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У РФ оголосили часткову мобілізацію. Шойгу заявив, що у ЗС РФ призвуть 300 тисяч резервістів. Це велика цифра — спробуємо розібратися, де вони візьмуть цих людей.

1. Запасники. Зараз у РФ вже розсилають повістки всім, хто служив раніше і має той чи інший військовий досвід. Навіть у Москві, за повідомленнями, що надходять мені, вже почали розсилати повістки. Водночас ми не знаємо реального потенціалу та кількості запасників. Тобто, скільки їх зможуть зібрати? 10,000 чи 100,000? Це покаже лише час. Але очевидно, що за ними доведеться бігати. Добровільно мало хто з'явиться на цю мобілізацію.

2. Строковики. 27 вересня наказ щодо армії у РФ. Тобто, строковиків від вересневого призову 2021 року не демобілізують, а залишать служити. За різними оцінками, це близько 90,000-100,000 осіб. Ось вам уже й частина тих 300,000, про які говорив Шойгу. Але це строковики з усіма. Очевидно, що їх використовуватимуть поетапно і в других, в третіх лініях, а не відразу кидатимуть у пекло. Для пекла вони спробують мобілізувати запасників.

Але я вкотре нагадаю, що у РФ немає інфраструктури для мобілізації. А саме:

1. У РФ немає молодших і старших командирів для насичення ними мобілізованих частин;

2. У РФ немає належного та сучасного військового спорядження для забезпечення мобілізованих частин;

3. У РФ немає (вже немає) належної кількості сучасної техніки для оснащення ними мобілізованих елементів;

4. У РФ немає підготовлених полігонів для вишикування мобілізованих частин.

Будь-які мобілізовані сили у РФ — це буде погано екіпірований та погано організований без адекватного командування та елементарної підготовки натовп із нульовою мотивацією.

Бойова здатність такого натовпу вкрай сумнівна і бачиться мені максимально низькою.

[ + – ] Бойова здатність такого натовпу дуже сумнівна і бачиться мені максимально низькою

Чого чекати українцям?

Війна надовго. Путін пішов на ескалацію конфлікту. Усім чоловікам, хто ще не призваний, потрібно морально підготуватися та налаштуватися, що в наступних хвилях нашої мобілізації їм теж доведеться стати зі зброєю. ЗСУ не зможуть вічно триматися лише на добровольцях та першій хвилі призовників.

Так чи інакше шансів РФ немає. Цей акт це передсмертна піна Кремля. Путін відтягує свій кінець — він готовий покласти ще десятки та сотні тисяч своїх підданих, аби не програти. Але він уже програв. І ця часткова мобілізація його не врятує.