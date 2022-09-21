Частичная мобилизация в России: в армию призовут 300 тысяч резервистов, – Шойгу

По оценке главы Минобороны РФ, мобилизационный ресурс РФ составляет почти 25 миллионов человек. Студентов и призывников отправлять в Украину пока не будут.

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В России собираются мобилизовать 300 тысяч резервистов в рамках частичной мобилизации. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу в интервью каналу "Россия 24".

"Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали. Это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Ни о каких призывах студентов и обучающихся речи не идет. Призывники продолжат служить на территории России", — заявил Шойгу.

У России огромный мобилизационный ресурс — тех, кто отслужил и имеет боевой опыт, добавил министр.

"У нас таких почти 25 миллионов. Таким образом, частичная мобилизация — это 1% или чуть больше от общего мобилизационного ресурса", — оценил Шойгу

Линия фронта, по словам Шойгу, сейчас растянулась более, чем на 1 000 километров. Все указанные территории надо закреплять и контролировать, в том числе российские области, которые находятся вблизи линии соприкосновения.

"Конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация. Они пройдут военную подготовку, слаживание и инструктажи с командованием. После этого они пойдут выполнять боевые задачи", — проинформировал министр.

Шойгу заявил, что Украина якобы потеряла "половину армии", а Россия — всего 5937 человек. По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли более 55 тысяч российских солдат.

Россия "воюет" с НАТО

Министр обороны заявил о выполнении и решении главной задачи полномасштабной войны в Украине.

"Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", — заключил Шойгу.

Глава Минобороны считает, что Россия сегодня воюет с коллективным Западом и странами НАТО

"Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом… Мы почти каждый день наблюдаем удары оружия Запада по мирным гражданам", — сказал Шойгу.

Напомним, что перед выступлением Шойгу президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призывать россиян в армию начнут с 21 сентября.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес говорил, что эффект от объявления всеобщей мобилизации в России на фронте заметят лишь спустя несколько месяцев.

Российская Госдума уже приняла поправки в уголовный кодекс, которые вводят понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". За уклонение от службы в армии теперь можно получить от 3 до 10 лет лишения свободы.