Объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течении нескольки месяцев, — генерал США
Американский военный в отставке Бен Ходжес считает, что Россия не сможет привлечь на войну много людей. Кроме того, на обучение и экипировку солдат понадобится время.
Если российское правительство решит объявить всеобщую мобилизацию, то эффект от нее будет заметен через несколько месяцев. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес.
По его словам, вряд ли Россия сможет привлечь много людей на войну в Украине. Кроме того, для этого понадобится несколько недель или месяцев, чтобы экипировать, научить и подготовить солдат к боевым действиям. Бен Ходжес отметил, что мобилизированных военных ранят или убивают первыми, если они не учатся быстро.
Американский генерал также считает, что мобилизированных россиян будут отправлять в уже существующие подразделения ВС РФ для их пополнения.
Если же их распределят в совершенно новые подразделения, то для этого понадобится время, чтобы подготовится к войне. Бен Ходжес ожидает, что мобилизированные россияне появятся на фронте через несколько месяцев после начала мобилизации на территории РФ.
"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", — считает он.
20 сентября в ГУР отмечали, что российская пропаганда готовит жителей России к объявлению всеобщей мобилизации. По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, это покажет, готовы ли россияне продолжать кровопролитную войну.
Тем временем в Госдуме РФ приняли поправки в уголовный кодекс, которые вводят понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Теперь будут ожесточены наказание за дезертирство и невыполнение приказов в период мобилизация или особого правового режима.